Jubelsturm bei Marathon Petroleum-Anlegern!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Marathon Petroleum eingestellt waren. Weder positive noch negative Themen prägten die Kommunikation. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Marathon Petroleum daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Marathon Petroleum von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die technische Analyse wird deutlich, dass Marathon Petroleum derzeit gut dasteht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 134,23 USD, während der Aktienkurs bei 149,88 USD liegt, was einer Überperformance von +11,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 148,91 USD, was einer Abweichung von +0,65 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung als "Gut".

Bezüglich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Marathon Petroleum derzeit 2, was einer negativen Differenz von -26 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche "Energie" hat die Aktie von Marathon Petroleum im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,18 Prozent erzielt, was 14,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, aufgrund ihrer Überperformance in diesem Bereich.