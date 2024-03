Jubelsturm bei M&F-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 5,88, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 58,58, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung gegenüber M&f -Nc war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält M&f -Nc daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -23,22 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -5,59 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenpolitik von M&f -Nc wird ebenfalls kritisch bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -137,69 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In Zusammenfassung zeigt sich, dass die technische Analyse und die Dividendenpolitik von M&f -Nc als schlecht bewertet werden, während die Anlegerstimmung neutral ist und der RSI ein "Gut"-Rating ergibt.