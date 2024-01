Jubelsturm bei Lumen Technologies-Anlegern!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Lumen 0 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,25 USD, was einem Potenzial von 168,99 Prozent entspricht. Daher erhält die Lumen-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Lumen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Lumen überwiegend positiv, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Lumen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Lumen-Aktie bei 1,78 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage jedoch bei 1,49 USD, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".