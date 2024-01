Jubelsturm bei Logistri Fastighets AB-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Logistri Fastighets-Aktie beträgt 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 28,82, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Logistri Fastighets.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Logistri Fastighets eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 11,09 EUR für den Schlusskurs der Logistri Fastighets-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs von 10,4 EUR führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch bei 9,74 EUR, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Logistri Fastighets-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Logistri Fastighets-Aktie daher ein "Gut"-Rating.