Jubelsturm bei Lloyds Banking - 9.75% Prf Irr Gbp 0.25-Anlegern!

Die Analysten bewerten die Aktie der Lloyds Banking langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 7 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 1 "Schlecht"-Bewertung. In aktuellen Berichten wurde die Aktie jedoch unterschiedlich beurteilt. Das durchschnittliche Rating für das Lloyds Banking-Wertpapier im letzten Monat ist "Neutral" (1 "Gut", 0 "Neutral", 1 "Schlecht"). Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 64,33 GBP, was einer Erwartung von 33,67 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 48,13 GBP liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lloyds Banking-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 44,55 GBP liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 48,13 GBP (+8,04 Prozent) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (43,53 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+10,57 Prozent). Basierend auf diesen Werten wird die Aktie daher weiterhin als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Lloyds Banking-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Kommentare in sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab vier konkret berechnete Signale, von denen 4 als "Schlecht" und 0 als "Gut" eingestuft wurden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 5,52, was 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken liegt. Aus dieser Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.