Jubelsturm bei LendingTree-Anlegern!

Lendingtree hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 54,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche eine Outperformance von +34,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 10,76 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben Lendingtree in den letzten 12 Monaten 3 Mal mit "Gut" und 1 Mal mit "Neutral" bewertet, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 32,42 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 11,04 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 36 USD an, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Lendingtree liegt bei 41,41, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,43, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lendingtree mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.