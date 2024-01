Jubelsturm bei Kiddieland-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kiddieland. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Kiddieland derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Kiddieland überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kiddieland derzeit 28,36 und liegt 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 für die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist Kiddieland derzeit ein Dividendenverhältnis zum Aktienkurs von 0 auf, was zu einer negativen Differenz von -6,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kiddieland-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +7,5 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was eine Abweichung von +43,33 Prozent ergibt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.