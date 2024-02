Lum Chang Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Lum Chang-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 47,62 und der 25-Tage-RSI bei 47,62, was darauf hindeutet, dass die Lum Chang-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lum Chang.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lum Chang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,33 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,29 SGD liegt, was einer Abweichung von -12,12 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,3 SGD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -3,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Lum Chang-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lum Chang bei 19,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,86 liegt und somit darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Lum Chang daher als "Neutral"-Wert bewertet.