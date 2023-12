Jubelsturm bei Kering-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Kering wurde der 7-Tage-RSI auf 61,59 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 52,92 Punkte festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Kering in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche wies Kering in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,28 Prozent auf, während ähnliche Aktien durchschnittlich 0 Prozent erreichten. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,28 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Kering ebenfalls 20,28 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering beträgt 24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als neutral einzustufen ist.

Die soziale Stimmung rund um Kering war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Kering hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Sollten Kering Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...