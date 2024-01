Jubelsturm bei Ken-Anlegern!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Rqgf. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rqgf-Aktie derzeit mit einem Wert von 37,5 als neutral eingestuft wird. Dies bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt der Wert der Rqgf-Aktie bei 6,57 CNY, während der aktuelle Kurs bei 7,02 CNY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +6,85 Prozent in Bezug auf den GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 7,09 CNY, was einen Abstand von -0,99 Prozent bedeutet und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamtbewertung.

Im Branchenvergleich hat die Rqgf-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,93 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +22,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,6 Prozent hatte, liegt die Rqgf-Aktie um 22,34 Prozent darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.