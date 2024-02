Jubelsturm bei K&S-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von K+s eine Performance von -35,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt um -17,07 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -17,99 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von K+s mit -17,07 Prozent um 17,99 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann K+s mit einer Ausschüttung von 7,56 % punkten, im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien von 5,23 %. Dies bedeutet eine Differenz von 2,32 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen K+s diskutiert. Daher wird die Aktie als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 9 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. K+s weist hier einen Wert von 3,5 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Chemikalien-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 93,4, was einen Abstand von 96 Prozent zum KGV von K+s bedeutet. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.