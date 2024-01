Jubelsturm bei KKR-Anlegern!

Die Stimmung und das Interesse an Kkr & haben sich in den letzten Wochen verbessert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Die Aktie erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kkr &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 59,88 USD. Der letzte Schlusskurs von 81,31 USD weicht somit um +35,79 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (70,04 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+16,09 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kkr &-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie von Kkr & in den letzten zwölf Monaten mit 7 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Kkr & und das mittlere Kursziel liegt bei 67,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 81,31 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -16,98 Prozent, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Die Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie von Kkr & ist somit "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kkr & liegt bei 58,61 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 26,68, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.