Jubelsturm bei John Wiley, Sons-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für John Wiley & Sons betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,96 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 34,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber John Wiley & Sons eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über John Wiley & Sons in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit ein "Gut" ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.