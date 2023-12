Jubelsturm bei Jiangsu Yunyi Electric-Anlegern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Yunyi Electric liegt derzeit bei 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 0) einem durchschnittlichen Niveau entspricht. Von fundamentaler Sicht aus betrachtet, wird die Aktie von Jiangsu Yunyi Electric daher als neutral eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Yunyi Electric einen Wert von 5,51 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,31 CNH liegt. Daraus ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +14,52 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 6,37 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von Jiangsu Yunyi Electric eine Rendite von 46,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 40,09 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite mit 33,82 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Jiangsu Yunyi Electric zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Jiangsu Yunyi Electric aufgrund ihrer fundamentalen und technischen Kennzahlen sowie der Rendite eine insgesamt positive Bewertung.