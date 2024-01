Jubelsturm bei JPMorgan-Anlegern!

Die Aktienanalyse von Jpmorgan Chase & zeigt, dass von insgesamt 12 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten, 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 158,67 USD, was einen potenziellen Rückgang um -7,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (172,02 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht", was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 146,38 USD für den Schlusskurs der Jpmorgan Chase &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 172,02 USD, was einer positiven Abweichung von 17,52 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (156,12 USD) liegt mit einer Abweichung von +10,18 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jpmorgan Chase & damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jpmorgan Chase & überwiegend negativ diskutiert, mit nur drei Tagen positiver Kommunikation und zehn Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten Tagen dominieren die negativen Themen. Dennoch zeigen automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Jpmorgan Chase & im letzten Jahr eine Rendite von 31,61 Prozent erzielt, was 20,63 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite sogar um 29,94 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.