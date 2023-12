Jubelsturm bei Insight-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Insight liegt bei 63,82 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 22,43 und signalisiert eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Insight eine Rendite von 69,79 Prozent erzielt, was mehr als 64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -1,83 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Insight mit 71,62 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Insight mit 178,16 USD inzwischen um +13,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +22,6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Insight liegt bei 22, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 46,3) unter dem Durchschnitt (ca. 52 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Insight somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.