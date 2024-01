Jubelsturm bei Inozyme Pharma Inc-Anlegern!

Die Analysten bewerten die Aktie von Inozyme Pharma auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als gut eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 15 USD, was einer Erwartung von 252,11 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamtbewertung "Gut" für die Aktie.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse werden neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Inozyme Pharma deutlich eingetrübt ist, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer anderen Bewertung und einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.