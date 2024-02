Jubelsturm bei Inhalerx-Anlegern!

Die technische Analyse der Inhalerx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter, mit einem Unterschied von -5 Prozent. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,03 AUD, was einem Anstieg von +26,67 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien und in den Diskussionen der Marktteilnehmer war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Inhalerx. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Inhalerx daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein eher negatives Bild. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen. Daher erhält die Aktie von Inhalerx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Inhalerx-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt dies, und auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Inhalerx-Aktie.