Jubelsturm bei Inari Medical Inc-Anlegern!

Die Stimmung der Anleger bei Inari Medical ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Inari Medical derzeit positiv ist. Der GD200 verläuft bei 62,1 USD, während der Kurs der Aktie bei 65,6 USD liegt, was einer Abweichung von +5,64 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 60,46 USD und einer Abweichung von +8,5 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Inari Medical in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet.

Analysten sind langfristig optimistisch und bewerten die Inari Medical-Aktie insgesamt als gut. Es liegen 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 72,5 USD, was einer potenziellen Performance von 10,52 Prozent entspricht. Auf Basis der Analysteneinschätzung erhält die Aktie daher insgesamt das Rating "Gut".