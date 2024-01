Jubelsturm bei InMode Ltd.-Anlegern!

Die Aktie der Inmode wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im Durchschnitt liegt das Kursziel für die Inmode-Aktie bei 57,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 176,71 Prozent darstellt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Inmode eingestellt waren, jedoch gab es auch einige negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Inmode bei 31,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,78 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 21,91 USD, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Inmode daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre InMode Ltd.-Analyse vom 16.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich InMode Ltd. jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen InMode Ltd.-Analyse.

InMode Ltd.: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...