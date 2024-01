Jubelsturm bei IAC/InterActiveCorp-Anlegern!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. In Bezug auf die Iac zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten sieben Mal eine positive Einschätzung für die Iac abgegeben, was zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Auch der aktuelle Kurs von 52 USD wird positiv bewertet, da die Analysten eine Entwicklung von 68,41 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 87,57 USD festlegen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung rund um die Aktie von Iac, was von der Redaktion als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse der Iac-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aufgrund des durchschnittlichen Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Zusammenfassend ist die Aktie von Iac in Bezug auf die Diskussionsintensität, Analysteneinschätzungen, Anlegerstimmung und technische Analyse als angemessen bewertet anzusehen.