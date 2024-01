Jubelsturm bei Hsbc-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Hsbc: Analystenbewertung und Sentiment-Analyse

Die Hsbc-Aktie weist eine Dividende von 5,34 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,27 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Neutral" eingestuft. Die Stimmung in den sozialen Medien war größtenteils negativ, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Hsbc-Aktie als "Gut" ein, basierend auf 18 Bewertungen von 8 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 822,26 GBP, was einer Erwartung von 33,29 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Hsbc-Aktie interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Analystenbewertung und der Sentiment-Analyse.