Jubelsturm bei Hkbn-Anlegern!

Hkbn-Aktie: Dividendenrendite, technische und fundamentale Analyse

Die Hkbn-Aktie bietet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste eine hohe Dividendenrendite von 14,39 %. Dies sind 6,77 Prozentpunkte mehr als der übliche Durchschnitt von 7,62 %. Aufgrund dieses möglichen Mehrgewinns wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hkbn-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,39 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,63 HKD weicht um -17,31 % ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,23 HKD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+12,38 %), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hkbn-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste wird die Hkbn-Aktie als fundamental unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,42 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 17,51 bei 23 %. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI), so ergibt sich für die Hkbn-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 41,18 und der RSI25 bei 35,17, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.