Jubelsturm bei Heidelberg Materials-Anlegern!

Die Stimmung unter den Anlegern im Bereich der sozialen Netzwerke war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, was darauf hinweist, dass es keine negativen Diskussionen gab. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Heidelberg Materials. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen deutlichen Überhang an Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Heidelberg Materials derzeit bei 71,43 EUR. Der Aktienkurs selbst lag bei 81,36 EUR, was einen Abstand von +13,9 Prozent ergibt und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 72,87 EUR, was einer Differenz von +11,65 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also basierend auf beiden Zeiträumen eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall zeigen sowohl der RSI7 als auch der RSI25 an, dass Heidelberg Materials überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 24,44 Punkten und der RSI25 bei 18,77, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Heidelberg Materials als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 7,44 liegt es insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien" (102,18). Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".