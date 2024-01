Jubelsturm bei HealthEquity-Anlegern!

Healthequity-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Dividendenrendite von Healthequity liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,09 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Healthequity abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Kurzfristig wird die Aktie institutionell als "Gut" bewertet, da es in den letzten Monat 1 positive und keine negativen Empfehlungen gab. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 79,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 15,56 Prozent entspricht und daher auch eine positive Empfehlung darstellt.

Die fundamentale Analyse ergibt jedoch eine überbewertete Einstufung der Aktie von Healthequity aufgrund des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 127,97 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 99,74.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Healthequity in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,51 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 35,26 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -31,75 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditeertrag des "Gesundheitspflege"-Sektors von 16,78 Prozent lag Healthequity um 13,27 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die Healthequity-Aktie daher gemischte Bewertungen, wobei die langfristige positive Einschätzung der Analysten mit der kurzfristigen unterdurchschnittlichen Kursentwicklung in Konflikt steht.