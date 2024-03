Jubelsturm bei Healius-Anlegern!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung rund um Healius wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, die als gut bewertet wird. Insgesamt erhält Healius daher in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Healius beträgt 0 Prozent und liegt damit 3,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Gesundheitsdienstleistungssektor. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Healius-Aktie der letzten 200 Handelstage um 39,75 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Daher erhält Healius in der charttechnischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen und an einem Tag negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Unternehmen eine Einschätzung als "Gut".