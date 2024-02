Jubelsturm bei Harvia Oyj-Anlegern!

Die Harvia-Aktie hat in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +33,44 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +19,14 Prozent aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Harvia-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI wird hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Harvia-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität führt zu einem "Schlecht"-Rating. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, und das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde Harvia in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Harvia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.