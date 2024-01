Jubelsturm bei Great West Lifeco 1St I Prf-Anlegern!

Die Great-west Lifeco-Aktie zeigt laut der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 39,25 CAD, während der aktuelle Kurs bei 43,86 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +11,75 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 41,72 CAD, was zu einem Abstand von +5,13 Prozent und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 26 auf, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und mit "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,28, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Great-west Lifeco-Aktie basierend auf dem RSI.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Great-west Lifeco-Aktie mit einem Wert von 20,37 deutlich über dem Branchenmittel von 11,46 liegt, was zu einer Überbewertung führt und somit als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Great-west Lifeco-Aktie mit 49,59 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 18,08 Prozent in der "Versicherung"-Branche liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt daher zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.