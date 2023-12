Jubelsturm bei Global-E Online-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Global-e Online als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Global-e Online-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,13 und ein Wert für den RSI25 von 47,6. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist laut unserer Redaktion positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird die Global-e Online auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 35,37 USD, womit der Kurs der Aktie (38,71 USD) um +9,44 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 35,11 USD, was einer Abweichung von +10,25 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung bei Global-e Online als gering eingestuft werden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert bewertet.