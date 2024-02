Jubelsturm bei General Motors-Anlegern!

Die Aktie von General Motors wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet. Es gab 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für den letzten Monat wurden 0 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von General Motors liegt bei 55,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 43,49 Prozent bedeutet, was wiederum als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. In den letzten Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu 3 negativen und keinen positiven Signalen aus den sozialen Medien führte.

Im Branchenvergleich hat General Motors eine Outperformance von +8,53 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der Automobilbranche und eine Überperformance von 3,72 Prozent gegenüber dem zyklischen Konsumgütersektor erzielt, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Trends, da der letzte Schlusskurs sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.