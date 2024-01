Jubelsturm bei General Motors-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Bei einer Dividende von 1 % liegt die Ausschüttung von General Motors im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (3830,24 %) deutlich niedriger, nämlich um 3829,24 Prozentpunkte. Dies führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die General Motors-Aktie ein Durchschnitt von 33,8 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,31 USD (+7,43 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (31,99 USD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (31,99 USD) liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über General Motors in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund des Stimmungsbildes und automatischer Analysen der Kommunikation, die in letzter Zeit vor allem auf "Schlecht" hindeuten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Motors beträgt 4, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 20 eine unterbewertete Position des Unternehmens zeigt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

