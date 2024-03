Jubelsturm bei General Electric-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der General Electric-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 22,39, was darauf hinweist, dass General Electric überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 122,56 USD für den Schlusskurs der General Electric-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 175,11 USD, was eine positive Abweichung von +42,88 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 148,34 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+18,05 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch kurzfristig ein "Gut"-Rating erhält.

In den letzten Wochen konnte bei General Electric eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was sich positiv auf die Bewertung auswirkt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält General Electric in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei General Electric in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.