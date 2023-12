Jubelsturm bei Geberit-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Der Schweizer Sanitärtechnikhersteller Geberit hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Geberit mit 2,64 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,08 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Geberit-Aktie war überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche hat Geberit in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,72 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,71 Prozent im Branchenvergleich für Geberit. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Geberit um 2,42 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.