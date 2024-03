Jubelsturm bei Gain Therapeutics-Anlegern!

Die Gain Therapeutics steht derzeit bei einem Kurs von 4,37 USD, was +3,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Aktie jedoch mit einer Distanz von +19,07 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine positive charttechnische Einschätzung für die beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, wodurch ein "Gut"-Rating resultiert. Insgesamt erhält die Gain Therapeutics-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gain Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 66 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,69, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurde Gain Therapeutics von Analysten 1-mal als "Gut" und 0-mal als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 10 USD. Dies würde einer Steigerung um 128,83 Prozent vom letzten Schlusskurs von 4,37 USD entsprechen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Gain Therapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.