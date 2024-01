Jubelsturm bei G City-Anlegern!

Die G City-Aktie hat sich in den letzten 50 Tagen um +17,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. In den letzten 200 Tagen lag die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +13,27 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für G City liegt aktuell bei 6,49 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die G City-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von G City wird als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigte.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von G City wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie von G City auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes.