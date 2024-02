Jubelsturm bei Fuzhou Rockchip Electronics-Anlegern!

Die Rockchip Electronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 67,6 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,13 CNH, was einem Unterschied von -25,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 56,96 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,99 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rockchip Electronics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird jedoch ein "Neutral"-Rating vergeben, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Rockchip Electronics in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund verringerten Interesses und einer insgesamt negativen Diskussionsstärke.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung für die Rockchip Electronics-Aktie.