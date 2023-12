Jubelsturm bei Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) der Fulongma zeigt einen Wert von 74,65, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Fulongma in dieser Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" hat die Aktie eine Rendite von 12,79 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 13,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Fulongma in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Fulongma konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.