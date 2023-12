Jubelsturm bei Friedrich Vorwerk Group-Anlegern!

Friedrich Vorwerk: Anleger-Stimmung und technische Analyse

In den vergangenen zwei Wochen wurde Friedrich Vorwerk von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in diesem Zeitraum überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Friedrich Vorwerk liegt bei 23,93, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält der RSI eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, dass die Friedrich Vorwerk-Aktie sowohl beim längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt positive Abweichungen aufweist. Somit wird Friedrich Vorwerk auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei Friedrich Vorwerk eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung als neutral einzustufen ist, während die technische Analyse und das Sentiment eine positive Bewertung der Friedrich Vorwerk-Aktie nahelegen.