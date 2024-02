Jubelsturm bei FortisPref I-Anlegern!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada liegt bei 23, was unter dem Branchendurchschnitt (KGV von 25,25) für "Stromversorger" liegt. Dies bedeutet eine Unterbewertung von ca. 5 Prozent und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Fortis -Canada beträgt 4,38 Prozent, was 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,43 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fortis -Canada-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf ähnliche Niveaus hin.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche hat die Fortis -Canada-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,86 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,8 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Die Überperformance zeigt sich auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, in dem Fortis -Canada 9,8 Prozent über dem Durchschnittswert liegt.