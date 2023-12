Jubelsturm bei Formula-Anlegern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Formula liegt der RSI7 aktuell bei 23,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Wer derzeit in die Aktie von Formula investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 1,63 % einen Mehrertrag von 1,63 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Die Dividendenausschüttung des Unternehmens fällt damit höher aus, was zu einer Bewertung "Gut" führt.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Formula konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Formula liegt mit einem Wert von 35,66 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.