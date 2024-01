Jubelsturm bei FormFactor-Anlegern!

Der gleitende Durchschnittskurs von Formfactor liegt derzeit bei 33,4 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 38,64 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 15,69 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 37,79 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +2,25 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Formfactor veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 1037,6 ist Formfactor deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 70,46, was einer Überbewertung um 1373 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Analysten bewerten die Formfactor-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Formfactor gab, prognostizieren die Analysten ein Abwärtspotenzial von -10,28 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Formfactor daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.