Jubelsturm bei FastPartner AB-Anlegern!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Fastpartner haben sich in den letzten Wochen stark verändert. Die Analyse zeigt, dass die Stimmung deutlich eingetrübt ist, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Gleichzeitig haben unsere Programme eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt Fastpartner in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung, jedoch wird die Aktie insgesamt aufgrund der Stimmungslage mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Fastpartner-Aktie als neutral. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +10,97 Prozent aufweist, wodurch die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche positive Abweichung von +13,24 Prozent, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Nur an einem Tag war die Stimmung neutral eingestellt, während an drei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Fastpartner diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.