Jubelsturm bei Fanucration-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, kann verwendet werden, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fanuc-Aktie beträgt aktuell 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,6 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Fanuc-Aktie mit -0,68 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 26,61 Prozent erzielt hat, liegt Fanuc mit 27,29 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Fanuc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Dies wird durch die Auswertung von 7 positiven und 0 negativen Signalen aus den sozialen Medien verstärkt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Fanuc konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb stabil, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.