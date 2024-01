Jubelsturm bei FactSet Research-Anlegern!

Factset Research schüttet eine Dividendenrendite von 0,86 % aus, was 4,78 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,64 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Anleger-Stimmung zu Factset Research war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Bewertungen in sozialen Medien und anderen Kommentaren. Die Redaktion hat auch festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft, obwohl einige berechenbare Signale zu einer "Gut"-Empfehlung führen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das KGV von Factset Research mit 24,3 eine Unterbewertung auf, da es 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Factset Research-Aktie der letzten 200 Handelstage um +12,16 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +5,86 Prozent, was auch zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Insgesamt erhält Factset Research also gute Bewertungen in Bezug auf die Fundamentalanalyse und die technische Analyse, obwohl die Dividendenrendite und die Anleger-Stimmung als weniger positiv eingestuft werden.