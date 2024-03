Jubelsturm bei Estee Lauder-Anlegern!

Der Aktienkurs von Estee Lauder Cos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 141,99 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Estee Lauder Cos im Branchenvergleich um -183,71 Prozent unterperformt hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 29,3 Prozent, und Estee Lauder Cos lag 71,03 Prozent unter diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse steht Estee Lauder Cos derzeit bei einem Kurs von 153,92 USD, was +9,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Neutral" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +0,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Estee Lauder Cos beträgt derzeit 28,08 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und deshalb als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Estee Lauder Cos weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Estee Lauder Cos war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Schlecht". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale ermittelt und fand 5 Gut- und 4 Schlecht-Signale. Daher wird dieser Auswertung eine "Gut" Empfehlung zugeordnet. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.