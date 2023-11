Jubelsturm bei Essential Properties Realty-Anlegern!

Die Essential Properties Realty Trust Inc wird derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,82 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (23,5 USD) um -1,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 22,16 USD, was einer Abweichung von +6,05 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen für die Aktie der Essential Properties Realty Trust Inc vorgenommen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 27 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,89 Prozent darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 29,73 und der RSI25 beläuft sich auf 29,58, was zu einer Einstufung als "Gut" für beide Zeiträume führt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem Rating "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für die Essential Properties Realty Trust Inc in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.