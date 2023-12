Jubelsturm bei Energy Recovery-Anlegern!

Energy Recovery verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,69 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 14,05 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -33,74 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 26,82 Prozent erzielte, lag Energy Recovery um 46,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Energy Recovery in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Energy Recovery im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,04 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Wertung "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive Einschätzung für Energy Recovery abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.