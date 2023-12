Jubelsturm bei Energy Recovery-Anlegern!

Die Energy Recovery-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die sich auf das Verhältnis der Auf- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitverlauf konzentriert. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 29,53 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Energy Recovery-Aktie daher eine Einstufung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich zur Industrie liegt die Rendite der Energy Recovery-Aktie mit -10,49 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 158 Prozent. Die Branche "Maschinen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 240,08 Prozent, wobei die Energy Recovery-Aktie mit 250,58 Prozent ebenfalls darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen erhält die Energy Recovery-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26 USD, was einer potenziellen Steigerung von 37,35 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite der Energy Recovery-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt somit 16,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie.