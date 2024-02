Jubelsturm bei Enel Spa-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa wird nicht nur anhand harter Faktoren bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Die Diskussionsintensität der Aktie war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Enel Spa überwiegend positiv diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie, da vor allem positive Themen im Vordergrund standen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Enel Spa eine positive Differenz von +5,29 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Stromversorger-Branche. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Enel Spa in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,64 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt der Stromversorger-Branche liegt. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.