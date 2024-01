Jubelsturm bei Encore Wire-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Dividendenrendite von Encore Wire liegt aktuell bei 0,04 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen niedrigeren Ertrag von 16,91 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Nach Meinung der Analysten ergibt sich für Encore Wire eine insgesamt positive Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für Encore Wire liegt im Durchschnitt bei 235 USD, was einem erwarteten Anstieg des Aktienkurses um 7,24 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen ein Rating von "Gut" in Bezug auf die Analystenbewertung.

In den letzten 12 Monaten hat Encore Wire eine Performance von 43,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Elektrische Ausrüstung-Branche im Durchschnitt nur um 5,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,52 Prozent im Branchenvergleich für Encore Wire. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,75 Prozent hatte, zeigt sich eine Überperformance von 36,42 Prozent. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses.

In der technischen Analyse erhält die Encore Wire-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 219,14 USD, was einem Unterschied von +21,76 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (179,97 USD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (204,82 USD) zeigt sich eine Abweichung von +6,99 Prozent. Daher wird die Encore Wire-Aktie auch in der charttechnischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine positive Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

